Геращенко розповіла про збільшення кількості українських заручників на Донбасі

Представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що кількість українських заручників на окупованому Донбасі зросла до 127 осіб.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, коментуючи зустріч з генеральним директором Управління зовнішньої політики Міністерства закордонних справ Португалії Франсішку Антоніу Дуарте Лопешем.

Читайте такожГеращенко анонсувала перевірку списку ув'язнених, які не бажають повертатися в ОРДЛО

Геращенко поінформувала, що "розповіла португальському колезі про наші зусилля по звільненню заручників, яких на окупованих територіях вже 127".

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Геращенко повідомила, що кількість українських заручників на окупованому Донбасі зросла до 126 осіб.