Кількість заручників на окупованому Донбасі зросла до 126 осіб - Геращенко

Представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що кількість українських заручників на окупованому Донбасі зросла до 126 осіб.

Про це вона повідомила в соціальній мережі Facebook за підсумками сьогоднішньої зустрічі ТКГ у Мінську.

"На жаль, в списку заручників, які дає нам СБУ, вже 126 осіб, кількість незаконно утримуваних зросла за рахунок цивільних", - повідомила Геращенко.

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За її словами, бойовики вимагають від України передати їм більше 600 осіб. Представник України наголосила, що серед них 30 осіб, які не мають жодного відношення до АТО, а ще 60 - не підлягають амністії, бо «проходять за надважкими злочинами». У цьому зв'язку вона повідомила, що це є "найболючішими питаннями дискусії".

Геращенко додала, що серед 500 інших, звільнення яких запитують бойовики, кілька сотень не бажають переміщатися на окуповані території.

"ОРДЛО категорично відмовилися від залучення МКЧХ і ООН до процесу збору цих відмов, хоч два місяці до того обговорювали і наполягали на місії ООН. Українська сторона заради звільнення заручників запропонувала як компромісний варіант залучити до процесу засвідчення цих підписів офіс уповноваженого ВР з прав людини, процедура проходитиме під моніторингом ОБСЄ, місія якої напряму залучена до мінського процесу. Дуже сподіваюся, що процес збору цих підписів нарешті розпочнеться, сьогодні ці компромісні пропозиції були узгоджені усіма", - розповіла Геращенко.