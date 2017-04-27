Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко закликала Португалію посилити тиск на Росію в питанні звільнення політв’язнів.

Про це йдеться у її дописі на сторінці у Facebook щодо зустрічі з генеральним директором Управління зовнішньої політики МЗС Португалії Франсішку Антоніу Дуарте Лопешем.

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Геращенко зазначила, що подякувала Португалії за послідовну підтримку в наданні Україні безвізового режиму.

"Він (Лопеш – УНІАН), зі свого боку, говорив про українців, які сьогодні багато додають португальській економіці. Приємно чути щирі й теплі слова про співвітчизників. І боляче, бо не від хорошого життя вони стали трудовими мігрантами. Дуже хочеться, щоб українці поверталися і працювали на вітчизняну економіку", – зауважила вона.

Водночас, пише Геращенко, ключовими темами зустрічі була ситуація на Донбасі, безпекова й гуманітарна, а також робота Тристоронньої контактної групи.

"Всі ми занепокоєні ростом насильства проти місії СММ ОБСЄ на окупованому Донбасі, вимагаємо ретельного розслідування підриву автомобіля з патрулем ОБСЄ. Україна покладає повну відповідальність за загибель і поранення спостерігачів на бойовиків, контрольованих РФ", – наголосила депутат.

Крім того, Геращенко розповіла португальському колезі про зусилля зі звільнення заручників, яких на окупованих територіях уже 127. "Звернулася з закликом посилити тиск на РФ у питанні звільнення політв’язнів і продовжити та посилити санкції до повного виконання Мінських угод та деокупації Криму", – йдеться в повідомленні.