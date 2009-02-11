РНБО доручив Кабмінові економити газ

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) доручила Кабінету Міністрів України до 15 лютого затвердити баланс газу на 2009 рік і передбачити суттєву економію споживання газу.

Про це сказано в рішенні РНБО від 10 січня «Про невідкладні заходи із забезпечення енергетичної безпеки України», яке сьогодні було введено в дію указом Президента.

Відповідний документ розміщений на сайті Президента.

У документі наголошується, що РНБО ухвалила рішення визнати роботу Кабінету Міністрів із забезпечення енергетичної безпеки держави такою, що недостатньо сприяє скороченню загроз національній безпеці і вимагає невідкладного вжиття заходів, насамперед, системного рівня.

Зокрема, Кабінету Міністрів України доручено до 15 лютого 2009 року затвердити баланс газу на 2009 рік, передбачивши суттєву економію споживання газу і необхідність закачування в підземні сховища газу в обсягах, необхідних для безперебійного постачання під час опалювального сезону 2009/2010 рр.

Також доручено затвердити фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на 2009 рік, в якому забезпечити збалансування його фінансових потоків. Крім того, доручено внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», що передбачає збалансування бюджетів усіх рівнів у зв`язку з підвищенням НКРЕ ціни на газ для бюджетних установ, забезпечення ресурсу для фінансування субвенцій з держбюджету місцевим бюджетам на надання населенню пільг і житлових субсидій на оплату природного газу і придбання скрапленого газу. Також доручено забезпечити необхідний обсяг і своєчасне отримання НАК «Нафтогаз України» з держбюджету компенсації різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб`єктам господарювання на виробництво теплової енергії, що її споживає населення.

Також доручено забезпечити розробку механізму покриття розривів фінансових потоків, які виникатимуть у результаті дії умов контракту купівлі-продажу газу за розрахунками в першому і другому кварталах 2009 року, і формування фінансового резерву для забезпечення безперебійного газопостачання у разі реалізації ризику переходу до передоплати за наданий природний газ.