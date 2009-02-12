Бойко: судовий процес показав, що Тимошенко і Медведчук в одному човні

Народний депутат України Юрій БОЙКО вважає, що судовий процес про причетність Віктора МЕДВЕДЧУКА до газового конфлікту зайвий раз довів його близькість до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. Про це УНІАН повідомили в прес-службі народного депутата Ю.БОЙКА.

Зокрема, Ю.БОЙКО підкреслив, що адвокатом з боку В.МЕДВЕДЧУКА на судовому процесі виступав Володимир МАКАР, який на останніх виборах до Київради балотувався в депутати за списком БЮТ . «Які ще потрібні підтвердження, що МЕДВЕДЧУК і ТИМОШЕНКО "в одному човні"?" – сказав він. При цьому Ю.БОЙКО відзначив, що «й не чекав іншого рішення від суду». Разом з тим, народний депутат висловлює задоволенням тим, що в результаті того, що він розголосив наміри групи осіб провести операцію з реекспорту середньоазіатського природного газу, призначеного для споживачів України, в країни Центральної і Західної Європи, ці наміри на сьогоднішній день зірвані. Проте спроби реекспорту середньоазіатського газу на шкоду інтересам України можуть повторитися, вважає Ю.БОЙКО. Підставою для цього, на думку депутата, є українсько-російські газові контракти від 19 січня, які передбачають постачання газу для потреб України в 2009 р. всього 40 млрд. куб. м., що істотно нижче за потреби держави. Традиційний об`єм закупівель Україною імпортного газу складає 52-55 млрд. куб. м, на рік що, власне, підтверджується і самими контрактами. На період 2010-2019 рр. вони передбачають щорічні поставки до України 52 млрд. куб. м палива. При цьому об`єм закупівель середньоазіатського газу «Газпромом» також чітко зафіксований на 10-річний період і складає 55 млрд. куб. м. щорічно. Таким чином, у 2009 р. поза газовим балансом України залишилося до 15 млрд. куб. м середньоазіатського газу, який може бути реескпортований до держав Центральної і Західної Європи всупереч інтересам України.«Доходи від перепродажу цього газу, на мою думку, будуть використані для фінансування президентської виборчої кампанії Юлії ТИМОШЕНКО через названих мною, як втім і інших близьких до неї осіб. Я маю намір і далі відстежувати ситуацію, і буду і надалі називати всіх фігурантів цих схем, які завдають колосального збитку інтересам країни», – вважає Ю.БОЙКО.

Також у повідомленні сказано, що Ю.БОЙКО залишає за собою право оскаржити рішення Печерського районного суду м. Києва в апеляції після офіційного оголошення його рішення. Як повідомляв УНІАН, 11 лютого Печерський районний суд міста Києва в повному об`ємі задовольнив позовні вимоги Віктора МЕДВЕДЧУКА до членів Партії регіонів Юрія БОЙКА і Сергія ЛЬОВОЧКІНА про захист честі, гідності і ділової репутації. Зокрема, за повідомленням прес-служби В.МЕДВЕДЧУКА, суд визнав наклепницькою і такою, що не відповідає дійсності всю інформацію про причетність В.МЕДВЕДЧУКА до зриву газових переговорів, а також до посередництва в газовій сфері, зобов`язав відповідачів спростувати цю інформацію і офіційно принести вибачення В.МЕДВЕДЧУКУ.

Нагадаємо, 14 січня Ю.БОЙКО висловив думку, що справжньою причиною зриву українсько-російських газових переговорів стало лобіювання прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО інтересів комерційної структури FKRtt Universal Swissland, фактичними власниками якої є В.МЕДВЕДЧУК і Ігор БАКАЙ. Після цього колишній лідер Соціал-демократичної партії (об`єднаної) В.МЕДВЕДЧУК звернувся до суду з проханням зобов`язати народних депутатів від ПР Ю.БОЙКА і С.ЛЬОВОЧКІНА спростувати інформацію про його причетність до газового конфлікту.