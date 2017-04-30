Скрипка прокоментував скандал довкола його фрази про "гетто" для російськомовних

Лідер українського гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка вважає, що скандал довкола його висловлювань про "гетто" для неукраїномовних придумали й відрежисували люди, які вкотре "хотіли розколоти наше суспільство".

"Люди, які придумали і відрежисували цей скандал хотіли в черговий раз розколоти наше суспільство. Але виявилось, ця дискусія була потрібна Україні. Про це свідчить шалений її розголос. Вона дозволила мені особисто і мільйонам українців відчути себе частиною українського світу", - розповів артист в інтерв'ю Liga.net.

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Скрипка наголошує, що наша держава має надати українцям більше можливостей опанувати рідну мову.

"Але якщо частина громадян не здатна її вивчити, то вони самі себе прирікають на асоціальну перспективу. На превеликий жаль, я став мішенню потужної пропагандистскої зброї сусідньої держави, яка також успішно використала нашу п'яту колонну", - заявив співак.

Як повідомляв УНІАН, український музикант Олег Скрипка прокоментував скандал довкола його інтерв’ю напередодні, де він заявив про те, що потрібно створити "гетто" для тих, хто нездатен вивчити українську мову.

Він заявив, що "жонглери" словами і змістові "патологоанатоми" висмикнули і препарували слово "гетто". Насправді, за словами Скрипки, саме росіяни створили привілейовані умови для розвитку своєї мови.

"Я пропоную допомагати російськомовним українцям, надаючи їм освітню підтримку. У той час, коли законодавство сусідньої держави навіть не дає можливості перетнути російський кордон без сертифікату про знання російської", - наголосив музикант.