Учасники першотравневого мітингу у Києві оголосили свої вимоги до уряду

Учасники мітингу до Міжнародного дня солідарності трудящих 1 травня на Європейській площі у Києві оголосили свої вимоги до уряду. Як передає кореспондент УНІАН, їх зі сцени на площі озвучив голова Київської міської ради профспілок Валентин Мельник.

Він висловив переконання, що уряд "повинен не боятися шантажу і погроз Міжнародного валютного фонду і тих багатіїв, яким він сприяє". "На нашу думку, уряд повинен перейти на наш бік, на бік трудящих, і виконати всього 5 кроків", - сказав Мельник.

Серед цих кроків він назвав: забезпечення конституційного права на своєчасне отримання заробітної плати, ліквідацію заборгованістні зарплати, забезпечення і проведення реформи нової політики зайнятості.

"Кожна молода людина повинна мати забезпечене перше робоче місце", - додав профспілковий лідер. Він також наголосив на необхідності продовження реформування системи оплати праці.

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"Та реформа, яка розпочалася, лише вносить дисбаланс", - вважає Мельник.

Крім того, за його словами, "за ці роки на всіх підприємствах практично власники не займаються безпекою праці, процвітає професійна захворюваність".

"Тому ми вимагаємо розробити Національну стратегію реформування безпеки праці", - наголосив голова Київської міськради профспілок.

П'ятий крок, зазначив він, - це "відновлення соціального права на санаторно-курортне лікування, дитяче оздоровлення і фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл".

Репліки Мельника учасники мітингу підтримували схвальними вигуками.

Своєю чергою, голова Федерації профспілок України Григорій Осовий у своєму виступі, зокрема, зазначив, що "ми маємо забезпечити кожному, хто хоче і може працювати, працю за здібністю, за талантом, але праця має бути гідно оплачувана".

Він також додав, що "ми повинні провести справедливу пенсійну реформу в нашій країні".

Наразі мітинг на Європейській площі завершився і рух транспорту повністю відновлено.