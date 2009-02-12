Стецьків назвав ймовірну кандидатуру на місце Пинзеника

Бажання Віктора ПИНЗЕНИКА піти у відставку з посади міністра фінансів є наслідком його незгоди з загальною урядовою політикою.

Про це у коментарі УНІАН заявив заступник лідера фракції НУ-НС Тарас СТЕЦЬКІВ.

«У Віктора Михайловича (ПИНЗЕНИКА) давно тривали розбіжності з Юлією Володимирівною (ТИМОШЕНКО) щодо фінансово-економічної політики уряду», - сказав він.

Зокрема, Т.СТЕЦЬКІВ нагадав, що це стосується державного бюджету на 2009 рік, який, на думку В.ПИНЗЕНИКА, є нереалістичним.

«Крім того, ПИНЗЕНИК не погоджувався з тим, що Ю.ТИМОШЕНКО не подає до Верховної Ради, на його думку, більш реалістичний держбюджет. Він не хоче брати на себе відповідальність за начебто якісь провали», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.

На переконання депутата, парламент дасть згоду на звільнення В.ПИНЗЕНИКА. «На сьогодні немає підстав не задовольнити цю заяву», - додав Т.СТЕЦЬКІВ.

Він також нагадав, що посада міністра фінансів є квотою БЮТ, і саме ця політична сила буде пропонувати нову кандидатуру.

Відповідаючи на запитання, хто може стати новим міністром фінансів Т.СТЕЦЬКІВ зауважив, що ймовірною кандидатурою є Сергій ТІГІПКО, але це поки єдине прізвище, яке називалося. «Все буде залежати від БЮТ і від їхнього рішення щодо нової кандидатури», - додав Т.СТЕЦЬКІВ.