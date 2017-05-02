Вибори на окупованому Донбасі можливі, коли Україна отримає доступ до свого кордону - Меркель
Політичне рішення про проведення місцевих виборів на Донбасі має бути забезпечене після того, як Україна отримає доступ до кордону.
Німеччина виступає за забезпечення доступу України до свого кордону, після чого стане можливим проведення місцевих виборів на Донбасі. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила на спільній прес-конференції в Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним.
Читайте такожУряд ФРН виступає за вибори в "ЛДНР" до відновлення Україною контролю над кордоном – посол
«Ми, звичайно, хочемо забезпечити, аби Україна отримала доступ до свого державного кордону. Це теж частина Мінських домовленостей, і потім вже забезпечити політичне рішення, яке спрямоване на проведення місцевих виборів», - сказала Меркель.
Вона наголосила, що цього ще не досягли, але це не означає, що можна забути про існуючі домовленості та укладення нових угод.
«Проблема не в укладанні угоди, а у виконанні цієї угоди. В цьому ключ до вирішення», - сказала Ангела Меркель.