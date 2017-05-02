Вибори на окупованому Донбасі можливі, коли Україна отримає доступ до свого кордону - Меркель

Німеччина виступає за забезпечення доступу України до свого кордону, після чого стане можливим проведення місцевих виборів на Донбасі. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила на спільній прес-конференції в Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним.

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«Ми, звичайно, хочемо забезпечити, аби Україна отримала доступ до свого державного кордону. Це теж частина Мінських домовленостей, і потім вже забезпечити політичне рішення, яке спрямоване на проведення місцевих виборів», - сказала Меркель.

Вона наголосила, що цього ще не досягли, але це не означає, що можна забути про існуючі домовленості та укладення нових угод.

«Проблема не в укладанні угоди, а у виконанні цієї угоди. В цьому ключ до вирішення», - сказала Ангела Меркель.