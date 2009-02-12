Богословська закликала Київраду до роботи за будь-яких умов

Народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА (Партія регіонів) закликала депутатів Київради до роботи у будь-яких умовах і пригрозила новими місцевими виборами, якщо вони не продовжать сьогодні роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні депутатам Київради після того, як в залі пропало світло, і депутати обговорювали свої подальші дії.

«Сьогодні відбулася дуже дика для Києва ситуація: замість того, щоб піти на зустріч людям, заспокоїти, розглянути необхідні питання, створили ажіотаж у залі… Це може призвести до того, що доведеться знову шукати гроші на дострокові вибори. Якщо зараз протягом короткого часу не буде відновлена робота сесії, і не будуть ухвалені необхідні рішення,… очевидно, наступного тижня в парламенті буде розглянуте питання про дострокові вибори», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА, звертаючись до депутатів Київради.

Після цього декілька депутатів вийшли з зали для того, щоб відновити освітлення, інші ж залишилися голосувати за внесення до порядку денного сьогоднішнього засідання питань, пов`язаних зі зниженням тарифів на проїзд у транспорті і ЖКП у Києві, а також питань, пов`язаних із малими архітектурними формами (мафами). У результаті, відповідні проекти рішень були прийняті до розгляду.

Київрада продовжує засідати у темряві. У залі як і раніше присутні представники мітингувальників.