Під спів Черновецького зомліла бабуся

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, виступаючи сьогодні перед своїми прихильниками, запевнив, що молиться за них, пообіцяв боротися з корупцією і заспівав пісню «Кохана моя».

Як передає кореспондент УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, вийшовши до людей, які зібралися перед мерією, попросив відповісти їх хором на такі питання, як: «Ви мене любите?», «У мене вродлива дружина?», «А команду мою любите?».

На це присутні відповідали «так», але мер був не задоволений і говорив, що дуже слабо і просив голосніше і дружніше відповідати на його запитання.

Далі мер почав ставити інші запитання, наприклад: «А ви Олеся ДОВГОГО (заступник Київської міської голови - секретар Київради – УНІАН) дасте усунути?» «Ви господарі України?».

Після цього мер повідомив, що щодня молиться за киян, зокрема, за бабусь, дідусів і всіх інших. «Вони бідують, потребують захисту», - відзначив міський голова. «Я молився, щоб кожне моє слово ввійшло в серця кожного українця», - додав він.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також запитав, чи хочуть присутні, аби він заспівав їм пісню, на що одержав відповідь: «Так». Мер попросив своє оточення принести слова цієї пісні, а доки йому несли слова, він продовжив спілкування зі своїми прихильниками: «А кому я вдячний за те, що ви прийшли? Вам, так?».

Після цього мер запитав своїх прихильників про корупцію: чи хочуть вони, аби вона була і надалі, і чи хочуть вони продовжувати давати хабарі? Після одержаної негативної відповіді мер пригадав про тих, хто прийшов учора пікетувати КДМА. «Вчора вийшли сюди лише всі ті, хто не хоче нових порядків. Вони хочуть далі брати хабарі. Так далі жити не можна», - сказав мер.

За словами Л.Черновецького, до 40 років він був убогим. А зараз, коли він уже «дійшов до вершини», йому гроші вже не потрібні, бо він зрозумів, що «це ніщо».

Мер ще раз запевнив, що любить усіх, хто прийшов його підтримати, і знову запитав: «Ви мені вірите?». Після того, як натовп прокричав «так», мер заспівав декілька куплетів пісні «Кохана моя». Наприкінці він сказав: «Обожнюю вас» і, попрощавшись, пішов.

Доки тривав виступ мера, одній з бабусь, яка стояла в першому ряду, біля огорожі, стало погано, і вона впала. Співробітники мерії на руках понесли її в приміщення міськадміністрації в супроводі медичної служби «Борис». У прес-службі мерії поки що не знають, в якому стані бабуся, якій стало погано.