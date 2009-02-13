У Кличка думають, що інтелігентними яйцями справа не завершиться
Майже революційна ситуація
Президент України, Кабінет Міністрів, Верховна Рада, інші органи центральної влади мають вжити негайних заходів для вирішення соціальної та політичної кризи у Києві. Так вважає один із лідерів Блоку Кличка у Київраді, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський. На переконання депутата, сьогодні в столиці склалася майже революційна ситуація, коли від масових акцій до масових заворушень залишився один крок.
«Інтелігентні яйця, якими закидували вчора Київраду, завтра можуть перетворитися на каменюку – відому зброю пролетаріату, - вважає Дмитро Андрієвський. – Тому керівництво держави має зрозуміти, що людей виводять на вулицю не політичні гасла, а небажання жити в умовах, створених для них владою Черновецького».
На переконання Дмитра Андрієвського, центральна влада зобов`язана перейти від розмов до реальних справ і почати з усунення Черновецького з посади голови КМДА. «Коли для виникнення пожежі достатньо іскри, потрібно забути про політичну доцільність та візантійські принципи на зразок «розділяй та володарюй». Черновецький у будь-якому випадку не керуватиме Києвом. Питання лише у тому, якою в цьому буде роль кожного представника центральної влади – від Президента або Прем`єра до пересічного депутата Верховної Ради», - підсумував політик.