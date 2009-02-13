У Кличка думають, що інтелігентними яйцями справа не завершиться

Президент України, Кабінет Міністрів, Верховна Рада, інші органи центральної влади мають вжити негайних заходів для вирішення соціальної та політичної кризи у Києві. Так вважає один із лідерів Блоку Кличка у Київраді, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський. На переконання депутата, сьогодні в столиці склалася майже революційна ситуація, коли від масових акцій до масових заворушень залишився один крок.

«Інтелігентні яйця, якими закидували вчора Київраду, завтра можуть перетворитися на каменюку – відому зброю пролетаріату, - вважає Дмитро Андрієвський. – Тому керівництво держави має зрозуміти, що людей виводять на вулицю не політичні гасла, а небажання жити в умовах, створених для них владою Черновецького».

На переконання Дмитра Андрієвського, центральна влада зобов`язана перейти від розмов до реальних справ і почати з усунення Черновецького з посади голови КМДА. «Коли для виникнення пожежі достатньо іскри, потрібно забути про політичну доцільність та візантійські принципи на зразок «розділяй та володарюй». Черновецький у будь-якому випадку не керуватиме Києвом. Питання лише у тому, якою в цьому буде роль кожного представника центральної влади – від Президента або Прем`єра до пересічного депутата Верховної Ради», - підсумував політик.