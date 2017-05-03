Військова прокуратура взялася за нереалізовану операцію з вигнання "зелених чоловічків" з Криму

Головна військова прокуратура почала розслідування обставин операції, яка планувалася під час подій в Криму, про яку в інтерв'ю "Українській правді" розповів начальник Генштабу Віктор Муженко.

Це випливає з рішення судді Печерського райсуду Бортницької, яким військовій прокуратурі надано доступ до певних документів Генерального штабу, передає "Українська правда".

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2017 (інтерв'ю вийшло на "Українській правді" 10 квітня в рамках спецпроекту про захоплення Криму - УП) у засобах масової інформації опубліковано інтерв'ю службових осіб Генштабу, у якому міститься інформація про факти складання та спроби використання у 2014 році замислу, відповідно до умов якого вчинялись дії, спрямовані на використання військової авіації і, як наслідок проведення десантної операції на території АР Крим для деокупації останньої від Збройних Сил Російської Федерації", - сказано в рішенні суду, який наводить обґрунтування прокурорів.

"Поряд з цим, в указаному інтерв'ю зазначено, що замисел не реалізовано у зв'язку із перешкодами, штучно створеними окремими посадовими особами Міністерства оборони України", - сказано в ухвалі суду у частині, де прокурори мотивують своє прохання.

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На думку прокурорів, у зазначених документах можуть міститись відомості, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у Генеральному штабі Збройних Сил України за період з 24.02.2014 по 10.03.2014.

Йдеться про рішення начальника Генштабу ЗСУ та міністра оборони, розпоряджень, планів операцій та навчань, наказів, замислів, бойових розпоряджень, директив, щодо їх проведення та реалізації, а також скасування, листування між РНБО, Генштабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України, Адміністрацією Президента, Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами і іншими військовими формуваннями, стосовно здійснення деокупації АР Крим. Зазначені документи мають гриф обмеження доступу.

У судовому засіданні слідчий Роман Заяць посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Суддя задовольнив клопотання. І дозволив виїмку документів, у тому числі матеріальних та магнітних носіїв секретної інформації, а саме до рішень начальника Генштабу ЗСУ та Міністра оборони і згаданих у клопотанні прокурора установ. Строк дії ухвали триває місяць.

Як повідомляла "Українська правда" 10 квітня, Муженко розповів про планування операції, яка могла б не допустити, або ускладнити захоплення російськими військовими степової частини Криму.

За його словами, тодішній Начальник Генштабу Куцин підписав відповідні розпорядження. Однак після відвідування засідання РНБО на чолі з Турчиновим (він був головою ВР і в.о. президента на той час - Ред.), вони відмовились від проведення операції.

"Ці розпорядження, підписані рукою начальника Генштабу генерала Михайла Куцина і досі є – вони зберігаються у цій теці з відповідним грифом "таємно", - зазначав Муженко.

Турчинов в інтерв'ю УП заявив, що про планування операції йому не повідомляли.