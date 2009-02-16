Fitch знизило національний рейтинг України

Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг України за національною шкалою з рівня «AA+(ukr)» до «AA(ukr)». Прогноз за рейтингом – «Стабільний».

Про це йдеться у повідомленні Fitch.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings 12 лютого знизило кредитні рейтинги України і заявило, що в країні збільшуються ризики банківської і валютної криз, особливо у випадку, якщо їй не вдасться виконати умови кредитної угоди з МВФ.

Рейтингове агентство також знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній і національній валюті з рівня «В+» до «В», прогноз – негативний.

“Політичний консенсус, який потрібен Україні, щоб відповідати умовам програми МВФ, дуже крихкий, тоді як глобальні і місцеві умови продовжують погіршуватися з жовтня 2008 року”, – заявив аналітик Fitch Ендрю КОЛКУХУН.