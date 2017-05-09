Президент назвав очікуване 11 травня затвердження безвізу для України історичною подією
03:01, 09 травня 2017Політика
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На думку Порошенка, ця дата символізує остаточне повернення до єдиного європейського цивілізованого простору.
Рада ЄС 11 травня має остаточно затвердити безвіз / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко назвав очікуване 11 травня затвердження Радою ЄС безвізу для України історичною подією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час участі в акції «Перша хвилина миру» у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.
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«Ми очікуємо, що вітром змін розвіє й паперову завісу. 11 травня… Рада Європейського Союзу має остаточно затвердити режим безвізових поїздок для громадян України… Без жодного перебільшення, це – історична подія», - заявив він.
«Вона знаменує наше остаточне повернення до єдиного європейського цивілізованого простору», - додав президент.
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