Президент назвав очікуване 11 травня затвердження безвізу для України історичною подією

Президент України Петро Порошенко назвав очікуване 11 травня затвердження Радою ЄС безвізу для України історичною подією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час участі в акції «Перша хвилина миру» у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

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«Ми очікуємо, що вітром змін розвіє й паперову завісу. 11 травня… Рада Європейського Союзу має остаточно затвердити режим безвізових поїздок для громадян України… Без жодного перебільшення, це – історична подія», - заявив він.

«Вона знаменує наше остаточне повернення до єдиного європейського цивілізованого простору», - додав президент.