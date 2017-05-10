ГПУ почала розслідування співпраці поліції з "тітушками", які напали на учасників АТО в Дніпрі 9 травня

У Дніпрі притягнуть до кримінальної відповідальності тітушок, які напали на учасників АТО під час масових заходів 9 травня. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко у своєму Facebook.

Луценко заявив, що ідентифіковано вісім нападників, їх затримали правоохоронці. Також він зазначив, що слідство працює, щоб «встановити організатора і джерело фінансування тітушок».

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Окрім того, ГПУ почала розслідування співпраці поліції з «тітушками».

«Вчора 8 ідентифікованих тітушок, що напали на учасників АТО, були затримані, вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Слідство працює, щоб встановити організатора і джерело фінансування тітушок. Також проводиться розслідування ганебної співпраці працівників Нацполіції з тітушками. За це також будуть відповідати», - написав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Дніпрі 9 травня під час ходи до монументу Слави представників Соціалістичної партії та партії "Опозиційний блок" між ветеранами АТО і охороною та поліцією виникли сутички.

Поліція застосувала кийки, постраждало декілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала швидка допомога. Як пояснили правоохоронці, конфлікт розпочався через те, що соціалісти йшли колоною з рожевими прапорами своєї партії. На прохання їх опустити не відреагували. Також кілька ветеранів АТО зупинила колону "Опозиційного блоку", що йшла також до монументу Слави із синіми кульками.

Тут сутичка виникла між ветеранами АТО й чоловіками спортивної зовнішності. Загалом до відділків поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб – 8 учасників заходу та 6 поліцейських.