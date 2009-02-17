Кріль: Тимошенко звела посаду міністра до абсурду

Лідер партії «Єдиний центр» Ігор КРІЛЬ звинувачує прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО у нівелюванні професійних якостей міністрів свого уряду.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

"Чи призначать міністра фінансів, чи ні - немає великого значення. Зважаючи на ситуацію в країні, можна сказати, що в Кабміні з команди БЮТ працює лише прес-служба, а решта - відбувають номер, отримуючи досить непогані міністерські зарплати та премії", - заявив І.КРІЛЬ, коментуючи пошук кандидатів на посаду міністра фінансів.

Політик зазначив, що "ТИМОШЕНКО звела посаду міністра до абсурду. Взяти, наприклад, міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА. Він йшов до уряду як професіонал і багато експертів вважали його призначення основним зі здобутків урядової команди. А тепер його характеризують як одного з найбільш несамостійних міністрів, дії якого повністю залежать від бажань прем`єра. Бути політично залежним і діяти як професіонал - це несумісні речі", - вважає І.КРІЛЬ.

На думку лідера «Єдиного центру», непрофесійний і політично залежний уряд буде й надалі працювати в інтересах не країни, а Ю.ТИМОШЕНКО. "Можна назвати безліч імен спеціалістів найвищої категорії, які б були гідні зайняти місця міністра фінансів, економіки, соціальної політики та й, власне, прем`єр-міністра. Але якщо вони справжні спеціалісти - вони не підуть до уряду, який виконує функції виборчого штабу. Тому треба не займатися тасуванням урядової колоди, а замінити уряд політиків на уряд професіоналів. І чим швидше ми це зробимо, тим менше платникам податків доведеться утримувати за власний кошт бездіяльну урядову команду", - сказав І.КРІЛЬ.