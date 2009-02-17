Ляпіна: звільнення Пинзеника є кроком до дефолту

Народний депутат від НУ-НС, член групи «За Україну!» Ксенія ЛЯПІНА вважає, що відставкою міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА Україна зробила крок вперед до дефолту.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Звільнення міністра фінансів ПИНЗЕНИКА - це крок до суверенного дефолту», - сказала вона.

К.ЛЯПІНА пояснила це тим, що у нинішніх умовах знайти кандидатуру на посаду міністра, яка б створила реальний бюджет та задовольнила прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, практично неможливо.

Водночас, за її словами, на сьогодні немає голосів за призначення нового міністра фінансів.

«Тому країна в небезпеці, і ця небезпека посилилася сьогодні рішенням про звільнення В.ПИНЗЕНИКА», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні, 17 лютого, проголосувала за відставку В.ПИНЗЕНИКА з посади міністра фінансів.