Післязавтра Україна може мати нового міністра фінансів

Новий міністр фінансів України може бути призначений вже у четвер, якщо у Верховній Раді знайдеться необхідна кількість депутатів, згодних проголосувати за це призначення.

Про це в коментарі УНІАН заявив народний депутат від БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, сьогодні вже визначено претендента на цю посаду, який згоден узяти на себе відповідальність за роботу Міністерства фінансів. Разом з цим А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що вважає маловірогідним варіант передачі портфеля міністра фінансів кому-небудь з віце-прем`єр-міністрів.

«Це маловірогідно, ми цей варіант вже проходили (в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА – УНІАН)», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Крім того, джерела в уряді повідомили УНІАН, що передача портфеля міністра фінансів кому-небудь з віце-прем`єр-міністрів на сьогоднішній день не обговорюється.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Віктор ПИНЗЕНИК написав заяву про звільнення з посади міністра фінансів України.

Сьогодні, 17 лютого, Верховна Рада прийняла постанову «Про відставку міністра фінансів України Віктора ПИНЗЕНИКА»

За відставку проголосували майже у повному складі фракції БЮТ, КПУ, Блоку Литвина. З фракції “Наша Україна – Народна самооборона” за відставку проголосували 37 народних депутатів, а з фракції Партії регіонів – 1.

На думку експертів, зараз вірогідними кандидатами на посаду міністра фінансів України є екс-міністри фінансів Ігор ЮШКО та Ігор МІТЮКОВ, екс-голова Національного банку Сергій ТІГІПКО, керівник групи радників прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Віталій ГАЙДУК.