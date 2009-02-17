БЮТ пропонує створити у Верховній Раді античерновецьку комісію

БЮТ пропонує утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування порушень законодавства Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ та іншими київськими посадовцями.

Народні депутати від БЮТ Іван КИРИЛЕНКО та Валерій ПИСАРЕНКО зареєстрували сьогодні у парламенті проект постанови “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу”.

Пропонується, що до складу ТСК увійдуть 11 народних депутатів від усіх фракцій, а очолить комісію В.ПИСАРЕНКО.

У пояснювальній записці автори проекту наголошують, що підставою для внесення проекту постанови щодо створення Тимчасової слідчої комісії на розгляд Верховної Ради стали факти “системних порушень Конституції України, законів України Київським міським головою (головою Київської міської державної адміністрації) Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, іншими посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу”.

Депутати наголошують, що ці факти були підтверджені відповідними перевірками правоохоронних органів, органів прокуратури, Антимонопольного комітету України, актами Президента України, Кабінету міністрів України, численними судовими рішеннями. “За результатами даних перевірок та прийнятих актів були виявленні численні факти порушення соціальних прав громадян (право на отримання безоплатної медичної допомоги, навчання тощо), земельного, містобудівного, природоохоронного та адміністративного законодавства, законодавства, що встановлює порядок формування тарифів на послуги міського транспорту, комунальні послуги, послуги з опалення та теплозабезпечення, бюджетного законодавства тощо”, пишуть депутати у пояснювальній записці.

Ініціатори створення ТСК серед завдань комісії бачать забезпечення розслідування обставин порушення Конституції та законів України, прийняття протиправних рішень Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, іншими посадовими особами Київради і КМДА при виконанні ними службових обов’язків та неефективного управління підприємствами комунальної власності і бюджетом Києва, а також з’ясування реального стану справ у столиці в системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних та фінансових відносин.