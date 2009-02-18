Коаліція не знає, кого посадити на «електричний стілець»

Проурядова коаліція має проблеми з вирішенням кадрового питання, зокрема щодо посади міністра фінансів.

"Це питання надзвичайної ваги, тому всі зацікавлені сторони намагаються внести максимально ефективні пропозиції", - каже радник прем’єр-міністра, депутат від фракції "НУ-НС" Владислав Каськів.

"Зараз кожен міністерський стілець, особливо в економічному блоці уряду – це електричний стілець", - передає його слова Радіо "Свобода".

Проблема також у тому, що коаліції бракує голосів для результативних голосувань. Адже навіть відставка Віктора Пинзеника з посади міністра фінансів стала можливою тому, що за неї проголосувала фракція КПУ.

Відтак і щодо урядових ротацій доведеться домовлятися або з позакоаліційною частиною "НУ-НС", або з комуністами – бо фракція Партії регіонів із принципових для уряду питань принципово не голосуватиме.

"Нам все одно. Ми не є членами коаліції, ми не голосуватимемо за жодну кандидатуру", - каже депутат-регіонал Нестор Шуфрич.

В Партії регіонів вважають, що професійні якості нового міністра фінансів не мають принципового значення.

"Це лише заміна менш лояльних до Юлії Тимошенко міністрів на більш лояльних. Тут не йдеться про професійний відбір людей, які б могли приймати неординарні рішення у кризовій ситуації", - каже депутат від Партії регіонів Ганна Герман.

Як відомо, у вівторок, 17 лютого, Верховна Рада прийняла відставку Пинзеника з посади міністра фінансів. Зараз переговори щодо кадрових ротацій тривають.

Заступник голови фракції БЮТ Іван Кириленко заявив, що голосування може відбутися вже 19 лютого. Проте в більшості парламентарі налаштовані скептично щодо результативності кадрового голосування цього тижня.

Серед претендентів на крісло міністра фінансів останнім часом називають екс-міністра економіки та екс-голову НБУ Сергія Тігіпка, екс-міністра фінансів Ігоря Юшка та голову спостережної ради НБУ Петра Порошенка, а також голову групи радників прем’єр-міністра Юлії Тимошенко - Віталія Гайдука.

Українська правда