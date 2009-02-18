ВР сьогодні вирішуватиме, що й коли продавати

Верховна Рада сьогодні, 18 лютого, планує розглянути Державну програму приватизації.

Депутати також мають ратифікувати міждержавні угоди, зокрема, щодо створення інформаційного центру НАТО в Україні, затвердити загальнодержавну програму профілактики ВІЛ-інфекції та лікування інфікованих і хворих на СНІД.

Крім того, парламентарії обіцяють посилити відповідальність за несвоєчасну виплату заробітних плат, стипендій та пенсій, передає ICTV.