Тимошенко сподівається переконати МВФ підписами Ющенка та Литвина?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА і голову Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА підписати спільне звернення до керівництва Міжнародного валютного фонду про готовність до співпраці і реформування економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

“Прем`єр-міністр ініціює підписання спільної декларації на адресу керівництва Міжнародного валютного фонду, в якій ми повідомляємо про те, що ми готові повністю до співпраці, робимо попередні кроки за програмою економічних реформ”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає за доцільне, щоб під спільною декларацією поставили свої підписи голова ВР В.ЛИТВИН, Президент В.ЮЩЕНКО, виконуючий обов`язки голови Нацбанку України і виконуючий обов`язки міністра фінансів України.

“Підпис прем`єр-міністра під спільною декларацією вже є, все, що треба в спільній декларації викласти, вже викладено. І я переконана, що наша співпраця з МВФ продовжиться найближчим часом, продовжиться успішно, і завершиться отриманням чергового траншу для того, щоб підтримати валютний і фінансовий ринок України”, - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі і допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

У той же час 9 лютого голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує найближчим часом повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

13 лютого МВФ, враховуючи значний дефіцит державного бюджету, закликав Україну до жорсткого кризового менеджменту.

Як повідомив представник МВФ Девід ГОУЛІ, «дискусія з українським керівництвом щодо необхідності обмеження дефіциту бюджету триває».

Експерти Міжнародного валютного фонду незабаром знову відвідають Київ, повідомив Д.ГОУЛІ.