Герман стала горою за оригінального Черномирдіна

Заява Міністерства закордонних справ України стосовно Надзвичайного і Повноважного Посла Російської Федерації в Україні Віктора ЧОРНОМИРДІНА є «невиваженою і такою, що шкодить відносинам України з Росією».

Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат України Ганна ГЕРМАН (фракція Партії регіонів) сказала в інтерв`ю журналістам.

«Зараз не час звертати увагу на якісь там, знаєте, дрібниці, зараз треба дивитися за великим рахунком і робити все для поліпшення відносин між Україною і Росією», - переконана депутат.

Г.ГЕРМАН вважає, що необхідно розробити спільний українсько-російський план виходу з кризи, а не «погіршувати всілякими невиваженими заявами відносини з нашим найближчим сусідом».

«Я вважаю, що ОГРИЗКО (міністр закордонних справ України – УНІАН) наніс вже немало шкоди іміджу України», - наголосила Г.ГЕРМАН. На її думку, «його якісь дрібні заявки, які можна було б якось, можливо, десь виправдати у звичайний час, але зараз, в час кризи, за такі речі треба знімати з роботи».

Говорячи про посла РФ в Україні, депутат зазначила: «Ми знаємо його оригінальність, ми знаємо, як він часто неоднозначно висловлюється, ми до того всі звикли».

Водночас, на її думку, якби Україна була сильною державою, то вона «спочатку б щось зробила, а потім говорила».

«Найсмішніше, що Україна нічого не могла зробити, а завжди виголошувала якісь немудрі заяви, чим тільки шкодила собі, своїй державі і відносинам з сильними сусідами», - додала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України попередило посла РФ В.ЧЕРНОМИРДІНА, що його можуть оголосити персоною нон-грата в Україні.

Міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО під час зустрічі з російським дипломатом висловив протест стосовно його недружніх і вкрай недипломатичних оцінок, коментарів і висловлювань на адресу України та її керівництва.