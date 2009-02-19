Яценюк: для змін у країні потрібні 50 ефективних менеджерів
"... і, звичайно, жорстка та чітка структура"
Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що для того, аби змінити країну, потрібно 50 ефективних менеджерів.
Про це він заявив під час презентації місцевої організації “Фронту змін” у Дніпродзержинську Дніпропетровської області.
Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК наголосив, що необхідно “сформувати сильну команду з людей, які хочуть змінити себе та змінити щось у країні, починаючи з рівня села та завершуючи центральним рівнем». Він зазначив, що “саме такі люди – активні та ефективні – стануть основною рушійною силою майбутньої політичної партії”. «Адже для того, щоб змінити країну, не так багато людей потрібно. На всю країну – 50 ефективних менеджерів, і, звичайно, повинна бути жорстка та чітка структура, що визначає повноваження як на місцях, так і у центрі”, - додав А.ЯЦЕНЮК.
За його словами, в Україні було безліч реформ, “принаймні, задекларованих”, але мало що зроблено, оскільки “не було з ким» їх проводити.
А.ЯЦЕНЮК наголосив, що на сьогодні “політичні партії – це найчастіше політичні клуби харизматичних лідерів, де всередині не існує жодної партійної демократії, ніж реальні політичні партії”. Він додав, що «для таких політичних партій головне – прийти до влади, а там ділимо, що маємо”. “Але так країна працювати не може», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.