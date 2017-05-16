ВР сьогодні планує позбавити Артеменка депутатських повноважень і заборонити "георгіївську" стрічку (пряма трансляція)

Сьогодні Верховна Рада України планує розглянути питання про дострокове припинення повноважень народного депутата Андрія Артеменка.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, передбачається розгляд змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди так званої «георгіївської» (гвардійської) стрічки.

Також передбачається розгляд ряду питань, які стосуються житлово-комунального господарства та питань інформатизації.

Крім того, депутати мають намір розглянути декілька постанов щодо перейменування населених пунктів.

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Як повідомляв УНІАН, 15 травня Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України запропонував парламенту достроково припинити повноваження народного депутата Артеменка.

Раніше Радикальна партія виключила Артеменко з фракції. Це сталося після того, як стало відомо, що той передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майкла Флінна незадовго до його відставки. Серед іншого, план включає ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Разом з тим Артеменко запевняє, що так званий «План примирення України з Росією» був ініціативою Радикальної партії.