Як відбувалося історичне підписання безвізу України з ЄС (фоторепортаж)

17 травня 2017 року в Європейському парламенті відбулась урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким для громадян України запроваджується безвізовий режим з Євросоюзом.

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Документ був підписаний у Страсбурзі президентом Європарламенту Антоніо Таяні та міністром внутрішніх справ і національної безпеки головуючої у Раді ЄС Мальти Кармело Абела.

На церемонії були присутні президент України Петро Порошенко та доповідач Європарламенту з цього питання Марія Габріель.

Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС. Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності. Очікується, що українці зможуть подорожувати до ЄС без віз вже з 11 червня 2017 року.