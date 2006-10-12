Комуністи мають намір блокувати Марш УПА в Києві

Активісти Комуністичної партії України мають намір 14 жовтня блокувати проведення в Києві Маршу Української повстанської армії з нагоди 64-х роковин її створення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер кримських комуністів, народний депутат України Леонід ГРАЧ сьогодні в Сімферополі в інтерв`ю двом інформагентствам.

"У нас досить патріотичних сил у Києві для того, щоб їм (прихильникам УПА. - УНІАН) не дати можливості пройти, ми блокуватимемо. Прямо скажемо - не дамо можливості пройти їм по Хрещатику", - сказав він.

За словами Л.ГРАЧА, акції проти УПА пройдуть не тільки в Києві, а й у Криму. Так, на 14 жовтня запланований мітинг на одній з площ Сімферополя, біля заставного каменя, на місці якого комуністи незабаром встановлять пам`ятник жертвам, загиблим "від рук вояків ОУН-УПА". "Ми зараз закінчуємо збір коштів (на пам`ятник - УНІАН), вже йдуть напрацювання скульптора, так от на тому місці, де буде встановлений пам`ятник, ми проведемо мітинг, де висловимо своє ставлення до ОУН-УПА, до фашизму і до тієї акції, яка приблизно в цей же час проходитиме на Хрещатику", - сказав лідер комуністів Криму.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня в Києві праві сили планують провести Марш УПА з нагоди 64-х роковин її створення.

Кримські активісти Євразійського союзу молоді, Блоку Вітренко "Народна опозиція" і партії "Руський блок" заявили, що не допустять проведення Маршу УПА. До 13 жовтня в Криму проходить акція під гаслом "Всі на боротьбу з фашизмом", під час якої проводиться збір добровольців для поїздки до Києва. За оцінками організаторів, на Хрещатику збереться від 20 до 40 тисяч чоловік, які виступатимуть проти Маршу УПА.

Влада Києва звернулася до Шевченківського районного суду столиці з метою обмежити акції в центрі міста, які ряд партійних і громадських організацій планують провести 14 жовтня.

15 жовтня минулого року під час проведення такого заходу ліві і радикальні сили влаштовували бійку з представниками правих політичних організацій і, фактично, зірвали Марш УПА.