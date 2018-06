Сенат Нідерландів проведе голосування щодо асоціації Україна-ЄС в кінці травня - журналіст

Сенат Нідерландів проведе дебати щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Про це в Twitter написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Крім того, Йозвяк написав, що 30 травня відбудеться голосування сенату за ратифікацію Угоди.

"Голландський сенат проведе дебати щодо Угоди про асоціацію із Україною 23 травня і проголосує 30 травня", - написав Йозвяк.

