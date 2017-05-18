Сенат Нідерландів проведе голосування щодо асоціації Україна-ЄС в кінці травня - журналіст

Сенат Нідерландів проведе дебати щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Про це в Twitter написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Крім того, Йозвяк написав, що 30 травня відбудеться голосування сенату за ратифікацію Угоди.

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"Голландський сенат проведе дебати щодо Угоди про асоціацію із Україною 23 травня і проголосує 30 травня", - написав Йозвяк.

the Dutch senate will debate the #Ukraine AA on 23 May and vote on it on 30 May. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 18 мая 2017 г.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошував, що Україна заслуговує на посилений варіант асоціації з Європейським Союзом.

Клімкін зауважив, що Україна вже має рішення про надання безвізового режиму з Європейським Союзом. Він також висловив сподівання, що найближчими днями буде остаточне рішення щодо ратифікації Угоди між Україною та ЄС з боку Нідерландів."

23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів підтримала закон, внесений урядом країни, з пропозицією ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Документ має ратифікувати верхня палата (Сенат). На сьогоднішній день Нідерланди - єдина країна ЄС з 28 країн-членів, яка досі не ратифікувала документ. За результатами референдуму, що відбувся в квітні 2016 року, в якому взяли участь 32,28% виборців, понад 60% висловились проти угоди з Україною. Референдум мав рекомендаційний характер.