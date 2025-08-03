За словами Зедера, виплати державної допомоги заважають інтеграції на ринку праці.

Прем'єр-міністр Баварії і лідер партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Маркус Зедер закликав припинити виплати державної допомоги за програмою Bürgergeld усім українським біженцям у Німеччині. Таку заяву він зробив в ефірі ZDF.

"Необхідно гарантувати, що для всіх, хто прибув з України, в Німеччині більше не буде соціальних виплат. Немає жодної країни у світі, яка діяла б так само щодо українських біженців", - сказав Зедер.

Прем'єр-міністр Баварії заявив, що виплати державної допомоги "заважають інтеграції на ринку праці". За його словами, багато українців у Німеччині не влаштовуються на роботу, навіть ті, хто має гарну освіту і наявність навичок.

Відео дня

У розмові з журналістами Зедер підкреслив, що хоче домогтися відповідних змін у рамках урядової коаліції. Проте його пропозиція виходить за рамки раніше узгодженого рішення щодо виплат українцям.

У Німеччині незадоволені тим, що військовозобов'язані українці отримують допомогу

Раніше експерт Християнсько-соціального союзу із зовнішньої політики Штефан Маєр закликав уряд Німеччини скасувати допомогу для військовозобов'язаних українських чоловіків, які проживають у країні. Він підкреслив, що понад 150 тисяч військовозобов'язаних українців отримують такі виплати.

"Потрібно покласти край отриманню державної допомоги чоловіками-українцями призовного віку. Якщо майже 151 000 українців віком від 18 до 63 років у нас отримують підтримку, то щось тут не так", - сказав Маєр.

Вас також можуть зацікавити новини: