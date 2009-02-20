Ющенко: уряд засекретив показники ВВП

Президент України Віктор ЮЩЕНКО занепокоєний рівнем падіння ВВП в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у виступі на зборах Асоціації міст та громад України.

За словами В.ЮЩЕНКА, сьогодні важко говорити про конкретні цифри, оскільки уряд засекретив показники ВВП.

Водночас, сказав він, за прогнозами експертів, падіння ВВП у січні становило навіть не 10% і не 15%, а дещо більше. «Але оскільки інформація засекречена урядом, я не буду її називати, хай це буде на совісті тих, хто це зробив», - сказав Президент.

Також В.ЮЩЕНКА, за його словами, турбує спад промисловості в Україні та інші негативні тенденції.

Президент вкотре закликавши до розробки спільного антикризового плану.