"Нормандський формат" буде активізований найближчим часом – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що «нормандський формат» з врегулювання ситуації на Донбасі буде активізований найближчим часом.

Про це йдеться в відеозаписі, розміщеному на сторінці президента у Facebook.

«Мир має бути принесений на українську землю, окупація має бути завершена, і ми маємо тверду і послідовну підтримку Німеччини в цьому питанні», - заявив Порошенко.

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«Крім того, ми домовилися, що якщо Мінські домовленості не будуть виконуватися, то з високою долею вірогідності санкції Євросоюзу будуть продовжені. Дуже важливо, що ця зустріч відбулася напередодні саміту "Великої сімки", де на Сицилії питання України буде стояти високо на порядку денному, і це питання буде також присутнє на зустрічі «Великої двадцятки», - додав глава держави.

«Досягнуті домовленості щодо активної координації, в тому числі і з новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном. Ми впевнені в тому, що як немає альтернативи мінському процесу, так і «нормандський формат» буде активно задіяний найближчим часом», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, переговори президента України Петра Порошенка та федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель у резиденції федерального уряду Німеччини – замку Месеберг (м. Гранзее, земля Бранденбург) тривали понад 2,5 години.

Порошенко сьогодні, 20 травня перебуває з одноденним робочим візитом у Німеччині.