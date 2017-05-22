Україна засуджує останній запуск Північною Кореєю балістичної ракети

Україна засуджує останній запуск Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) балістичної ракети середньої дальності, який грубо порушує відповідні резолюції Ради Безпеки ООН.

«Попри санкції, запроваджені міжнародним співтовариством, керівництво КНДР вдається до подальших зухвалих агресивних дій», - йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, переданій УНІАН.

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Зазначається, що спрямовуючи залишки державних ресурсів на розвиток ядерної і ракетної програм, офіційний Пхеньян спричиняє подальше страждання власного народу, а регіон наражає на вкрай небезпечний виток дестабілізації з непередбачуваними наслідками.

«Україна вважає, що триваючі провокації з боку Пхеньяна вимагають більш рішучого та ефективного реагування і підтримує застосування всіх необхідних важелів впливу для повернення КНДР до міжнародно-правового поля», - наголосили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня КНДР здійснила запуск балістичної ракети середньої дальності. У Пхеньяні запуск визнали успішним. За ним спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин, який розпорядився почати серійне виробництво цієї ракети.

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй має намір у вівторок, 23 травня, провести зустріч, щоб обговорити останні ракетні випробування Північної Кореї.

Останніми місяцями Пхеньян активізував ракетні випробування. Вашингтон не раз висловлював стурбованість з приводу проведення Пхеньяном ракетних і ядерних випробувань, що становить загрозу як для самих США, так і їх союзників у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. У відповідь на можливу агресію з боку США Пхеньян погрожував ядерної атакою. Також у Північній Кореї погрожували потопити американський авіаносець "Карл Вінсон", який проводив спільні навчання з японськими ВМС.