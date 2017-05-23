Рада сьогодні розгляне квоти на українську мову в телеефірах та перейменування населених пунктів (наживо)

Сьогодні Верховна Рада розгляне законопроект про квоти на українську мову на телебаченні. Як передає кореспондент УНІАН, також парламент планує розгляд ще декількох законопроектів, які стосуються ЗМІ та реклами.

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Крім того, депутати мають намір розглянути президентський законопроект щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг.

Також передбачається розгляд низки питань щодо екологічної політики та постанов, які стосуються перейменувань населених пунктів.