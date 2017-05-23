Рада сьогодні розгляне квоти на українську мову в телеефірах та перейменування населених пунктів (наживо)
10:05, 23 травня 2017Політика
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Депутати розглянуть й питання про перейменування населених пунктів.
Також нардепи розглянуть питання перейменувань деяких населених пунктів / фото УНІАН
Сьогодні Верховна Рада розгляне законопроект про квоти на українську мову на телебаченні. Як передає кореспондент УНІАН, також парламент планує розгляд ще декількох законопроектів, які стосуються ЗМІ та реклами.
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Крім того, депутати мають намір розглянути президентський законопроект щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг.
Також передбачається розгляд низки питань щодо екологічної політики та постанов, які стосуються перейменувань населених пунктів.
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