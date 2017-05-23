Рада відхилила законопроект щодо кримінальних проступків

Верховна Рада України відхилила проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків” (№2897).

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення проекту закону в першому читанні та за направлення його на доопрацювання у профільний комітет підтримали менш як 226 депутатів.

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Законопроектом передбачалося запровадження інституту кримінальних проступків, а також розмежування кримінальних правопорушень залежно від ступеня тяжкості та від правових наслідків їх вчинення і форми вини.

Також передбачалося обмеження сфери застосування покарань, пов'язаних із позбавленням волі.