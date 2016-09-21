Луценко заявляє про намір внести до Ради зміни до "закону Савченко"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

“Я готовий наступного тижня внести декілька законопроектів, в тому числі і про кримінальний проступок у новому варіанті”, - зазначив Луценко.

Він також додав, що прийняття закону про кримінальні проступки дозволить на 3/4 розвантажити паперову роботу слідчих. Він пояснив, що мова йтиме про нетяжкі злочини, за які передбачено покарання два і менше років позбавлення волі. Луценко пропонує такі злочини називати кримінальними проступками і спростити їх оформлення. “Це зніме від 2/3 до 3/4 рутинної роботи у райвідділах”, - наголосив генпрокурор.

Він також додав, що прийняття такого закону пришвидшить призначення покарання винному: поліцейський затримує, наприклад, за сімейне насилля особу, заповнює протокол і передає його в суд, де слідчий суддя вирішуватиме, чи карати ту чи іншу особу. Також Луценко додав, що така процедура буде стосуватися хуліганства та дрібних крадіжок. І в цілому закон наблизить поліцію до суду.

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Говорячи про «закон Савченко», за яким зараз масово звільняються з місць позбавлення волі в’язні, Луценко зазначив, що він потребує змін. Зокрема, на його думку, закон не повинен стосуватися осіб, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Луценко наголосив, що подібна до «закону Савченко» практика - зарахування року покарання за два - існувала в Радянському союзі до 1937 року. «Я би пропонував вам скоригувати цей закон. Злочини, що не мають стосунку до особистості - вбивства, згвалтування, тяжкі тілесні ушкодження, і якщо людина притягується за нетяжкі злочини вперше, то цей закон на неї може розповсюджуватись. А ті, хто скоїв рецидив, скоїв злочин проти особи, з моєї точки зору, не повинні користуватися цим законом”, - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в листопаді 2015 року прийняла Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу щодо вдосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення в строк покарання», автором якого була народний депутат Надія Савченко.

Документ набув чинності 24 грудня 2015 року.

Згідно із «законом Савченко», один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі.

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У Генпрокуратурі заявили, що цей закон дав змогу достроково вийти на свободу і суттєво зменшити строки відбування покарання небезпечним злочинцям. У Мін'юсті заявили, що готові розробити законопроект про внесення змін до так званого «закону Савченко» з тим, щоб він не поширювався на засуджених за особливо тяжкі злочини.

Напередодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд найближчим часом представить парламенту пропозиції щодо скасування «закону Савченко» або внесення до нього змін.