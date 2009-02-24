Червоненко збирається навести порядок на «махновському» ринку таксі

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО заявляє, що введення платних стоянок таксі і квотування кількості цих машин є першим кроком у впорядковуванні нинішнього, за його словами, «махновського» ринку таксі в столиці.

Про це він повідомив виданню «КоммерсантЪ-Украина»(від 24 лютого №32 (853), коментуючи наміри Київської міської держадміністрації (КМДА) ввести плату за стоянку таксі.

Як інформує газета, згідно розпорядженню КМДА №152 "Про впорядкування роботи таксі в місті Києві", Головному управлінню транспорту КМДА доручено визначити нормативну кількість автомобілів таксі і стоянок для них. Після цього управління повинно визначити місця стоянок, розробити вимоги з їх устаткування, порядок надання стоянок перевізникам, правила й форму договору про їх використання. За користування стоянками передбачається стягувати плату, розміри якої ще не встановлені. Тарифи залежатимуть від "пріоритетності зони", де будуть розташовані стоянки, а також витрат на їх утримання. Крім того, для вивчення діяльності таксі в Києві розпорядженням міськадміністрації №167 створена робоча група, яку очолив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Перший заступник мера пояснив появу цих документів "необхідністю впорядкувати ринок таксі".

"У цьому немає нічого екстраординарного, оскільки наш ринок абсолютне махновський. Він не гарантує ні безпеки руху, ні дотримання тарифів. Наприклад, часто ви платите не за лічильником, а ту суму, яку вам називає таксист", – заявив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

При цьому він відзначив, що вищеперелічені заходи є початком реформування ринку послуг таксі. "Ми працюємо над тим, аби у нас ситуація з таксі нагадувала США і Велику Британію, де працюють однакові машини, зі схожими номерами, і кожний таксист несе відповідальність за свою діяльність", – повідомив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Тим часом квотування кількості автомобілів і введення диференційованої плати за користування стоянками не влаштовують профспілку таксистів України, пише видання. Так, голова профспілки таксистів України Василь ПОПИК згоден із введенням плати за користування стоянками таксі, якщо "такі буде надано". Водночас, за його словами, профспілка ніколи не погодиться на введення диференційованої оплати і обмеження кількості машин. "Якщо ввести диференційований тариф, таксист з Троєщини, наприклад, не погоджуватиметься везти людей на Хрещатик. Йому потрібно буде платити дуже багато грошей за стоянку. Крім того, якщо держава почне регулювати, скільки автомобілів таксі має працювати на вулицях Києва, одразу почнеться корупція", – сказав В.ПОПИК.