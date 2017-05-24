Побиття ветеранів АТО у Дніпрі: Луценко заявляє, що "тітушок" фінансував "Опоблок"

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що «тітушки» 9 травня в Дніпрі фінансувалися «Опозиційним блоком». Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.

За словами Луценка, «ганебна ситуація, коли працівники поліції діяли разом з «тітушками», щоб фізично усунути ветеранів АТО».

Генпрокурор повідомив, що було 250 «тітушок».

«Ми затримали кілька десятків тих, хто нападав на бійців АТО, встановлено, хто є їхнім організатором», - наголосив Луценко.

Він нагадав, що один із затриманих співпрацює з слідством і сподівається, що ще кілька осіб також співпрацюватимуть.

Звертаючись народного депутата від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула, Луценко сказав: «Пане керівник «Опозиційного блоку», в мене погані новини - вони («тітушки» - УНІАН) всі інструктувалися, зорганізовувалися і фінансувалися у вашому штабі на Дніпропетровщині особисто паном Вілкулом і паном Колесником».

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Він повідомив про наявність відео, «де вони всі разом заходять в офіс», а також є дані, санкціоновані судом матеріалів прослуховування, «які свідчать про те ж саме».

Луценко наголосив, звертаючись до Вілкула, що поки що не може бути подання до ВР про зняття з нього депутатської недоторканності, бо потрібно ще «пройти певні юридичні кроки», а тому запропонував йому допомогти слідству: «Аби ваші депутати дали правдиві покази для всієї України, а також вибачились за те, що «тітушки» у вашій голові ще не вивітрились».

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до монумента Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією виникли сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала швидка допомога.

За версією поліції, конфлікт почався через те, що соціалісти йшли колоною з рожевими прапорами своєї партії. На прохання їх опустити не відреагували.

Також кілька ветеранів АТО зупинили колону «Опозиційного блоку», яка прямувала також до монумента Слави з синіми кульками. Тут виникла сутичка між ветеранами АТО і чоловіками спортивної зовнішності. Всього у відділення поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб – 8 учасників заходу і 6 поліцейських.

У справі про сутички у Дніпрі 9 травня затримано сімох осіб.

11 травня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що слідчі прокуратури Дніпропетровської області допитали народного депутата Олександра Вілкула як свідка у справі щодо масових заворушень 9 травня.