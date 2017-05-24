"Будь-який тиск, шантаж, погрози не пройдуть" - Пашинський про про закупівлю систем зв'язку для ЗСУ

Для забезпечення українського війська сучасними засобами зв'язку потрібно 32 млрд грн.

Про це йшлося сьогодні під час засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, як повідомляє прес-служба "Народного фронту".

Як пояснив у своєму виступі представник Генерального штабу, генерал-майор, начальник військ зв'язку ЗСУ Володимир Рапко, "згідно державної програми розвитку до 2020 року, теоретично, виділили майже 4 млрд грн".

"За бюджет, який виділений Головному управлінню зв'язку, новітніми засобами зв'язку можна переобладнати тільки батальйон. А оскільки у нас їх багато, то поки ми будемо переобладнувати, наприклад, 40-й батальйон, то те, що було в першому батальйоні, можна буде викидати або здати в музей", - пояснив представник Генштабу.

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Відповідно, згідно економічних чинників, технічних характеристик та підходу до клієнтів, керівництво ЗСУ вважає, що рації турецької фірми Aselsan краще підходять Україні в нинішніх умовах, аніж технічні засоби зв'язку, запропоновані ізраїльською фірмою Elbit Systems.

Втім, зазначалося на засіданні комітету, попри погодження закупок турецького радіозв'язку в державному оборонному замовленні на 2017 рік, всі ці домовленості раптово стали об'єктами політичних торгів та спекуляцій.

"Після публікації журналістів, на сайті нашого комітету було оголошено про проведення засідання комітету з таким порядком денним. Тут же проросійські ЗМІ, телеканал "ІНТЕР" почали розказувати про корупцію, про зраду, про те, що Пашинський лобіює турецьких виробників, а Elbit Systems кращі", - розповів про спекуляції у ЗМІ навколо закупівлі рацій голова Комітету з питань національної безпеки та оборони Сергій Пашинський.

"Наш комітет лобіює і лобіюватиме Збройні Сили України! І будь-який тиск, шантаж, погрози не пройдуть. Як тільки компанія Elbit Systems дасть кращі технічні умови - всі лобіюватимемо цю компанію. Питання не в компанії - питання в державних інтересах", - зауважив голова оборонного комітету.

"Враховуючи колосальну суму, а це більше мільярда доларів на зв'язок, - ми маємо шукати ідеальне співвідношення ціни і якості. Ми маємо знаходити відповіді на питання безпеки цього зв'язку та гарантію, що ми потім зможемо відтворювати цей зв'язок нашими спеціалістами з тих технологій, які ми отримаємо", - підкреслив Сергій Пашинський.