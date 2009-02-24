Уряд закликає Ющенка підписатися під обіцянкою припинити чвари

Уряд закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА підписати спільну декларацію до керівництва Міжнародного валютного фонду про продовження співпраці в рамках надання Україні фінансової допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ сьогодні на брифінгу.

Він зазначив, що ця декларація, схвалена на засіданні Кабінету міністрів 18 лютого, була складена у відповідь на лист директора Департаменту МВФ Марека БЄЛКИ від 12 лютого, в якому йдеться про те, що Україні для контролю і врегулювання ситуації, що виникла в країні внаслідок світової кризи, необхідно забезпечити тісну співпрацю між усіма органами влади, відповідальними за прийняття рішень.

За словами Г.НЕМИРІ, незважаючи на те, що з моменту схвалення Кабміном документів минув уже тиждень, від Секретаріату Президента не надійшло ніяких пропозицій.

Як повідомив Г.НЕМИРЯ, зокрема, в декларації сказано: «Враховуючи подальше уповільнення економічного зростання, ми домовилися об`єднати свої зусилля і виконати наш спільний обов`язок - забезпечення захисту українського народу від страшних наслідків. Нація чекає, що її лідери зможуть звести до мінімуму негативний вплив кризи, але критики і конкуренти намагаються використовувати складний момент для зміцнення свого іміджу. Але ми не можемо дозволити передвиборній політиці поглибити кризу, і тому обіцяємо припинити наші чвари».

Він підкреслив, що ця декларація не є основним документом для продовження співпраці і надання другого траншу кредиту, проте цей документ дає можливість МВФ переконатися в тому, що співпраця проходитиме ефективно.

При цьому Г.НЕМИРЯ зазначив, що для продовження співпраці необхідно ще врегулювати бюджетні питання. При цьому віце-прем`єр підкреслив, що МВФ не наполягає на бездефіцитності бюджету. Крім того, за його словами, має бути визначений чіткий план реструктуризації банківської системи, а також в Україні повинен використовуватися гнучкий валютний курс.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі і для допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

У той же час 9 лютого голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує найближчим часом повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

13 лютого МВФ, враховуючи значний дефіцит державного бюджету, закликав Україну до жорсткого кризового менеджменту. Як повідомив представник МВФ Девід ГОУЛІ, «дискусія з українським керівництвом щодо необхідності обмеження дефіциту бюджету триває».

Експерти Міжнародного валютного фонду незабаром знову відвідають Київ, повідомив Д.ГОУЛІ.

Разом з тим, сьогодні, 24 лютого, прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА повідомила, що Віктор ЮЩЕНКО чекає, що на цьому тижні уряд і Національний банк вироблять єдину позицію на переговорах з МВФ.

За її словами, В.ЮЩЕНКО вважає, що протягом поточного тижня необхідно зробити все можливе для отримання другого траншу кредиту МВФ. Президент переконаний, що для продовження співпраці з МВФ необхідно мати єдину, узгоджену позицію всіх органів державної влади і відповідних інститутів.

І.ВАННИКОВА зазначила, що Президент звертає увагу на те, що уряд України порушив підписану минулого року угоду з МВФ.

«Насамперед, ідеться про умову дотримання показника дефіциту бюджету 2009 року в розмірі 1% ВВП. Внаслідок прийнятого парламентом закону про Держбюджет, допущене пряме втручання в конституційні повноваження НБУ», - сказала прес-секретар, додавши, що не вдалося досягти збалансованості на валютному ринку, досі не внесені необхідні зміни в бюджет-2009.

«У рамках своєї компетенції Президент готовий підтримати виправлення ситуації на всіх напрямках для продовження співпраці з МВФ. У той же час, глава держави зазначає, що основними суб`єктами відносин з МВФ залишаються уряд і НБУ», - сказала І.ВАННИКОВА.