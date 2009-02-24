Уряд закликає Ющенка підписатися під обіцянкою припинити чвари
Відповідь МВФ Кабмін схвалив тиждень тому
Уряд закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА підписати спільну декларацію до керівництва Міжнародного валютного фонду про продовження співпраці в рамках надання Україні фінансової допомоги.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ сьогодні на брифінгу.
Він зазначив, що ця декларація, схвалена на засіданні Кабінету міністрів 18 лютого, була складена у відповідь на лист директора Департаменту МВФ Марека БЄЛКИ від 12 лютого, в якому йдеться про те, що Україні для контролю і врегулювання ситуації, що виникла в країні внаслідок світової кризи, необхідно забезпечити тісну співпрацю між усіма органами влади, відповідальними за прийняття рішень.
За словами Г.НЕМИРІ, незважаючи на те, що з моменту схвалення Кабміном документів минув уже тиждень, від Секретаріату Президента не надійшло ніяких пропозицій.
Як повідомив Г.НЕМИРЯ, зокрема, в декларації сказано: «Враховуючи подальше уповільнення економічного зростання, ми домовилися об`єднати свої зусилля і виконати наш спільний обов`язок - забезпечення захисту українського народу від страшних наслідків. Нація чекає, що її лідери зможуть звести до мінімуму негативний вплив кризи, але критики і конкуренти намагаються використовувати складний момент для зміцнення свого іміджу. Але ми не можемо дозволити передвиборній політиці поглибити кризу, і тому обіцяємо припинити наші чвари».
Він підкреслив, що ця декларація не є основним документом для продовження співпраці і надання другого траншу кредиту, проте цей документ дає можливість МВФ переконатися в тому, що співпраця проходитиме ефективно.
При цьому Г.НЕМИРЯ зазначив, що для продовження співпраці необхідно ще врегулювати бюджетні питання. При цьому віце-прем`єр підкреслив, що МВФ не наполягає на бездефіцитності бюджету. Крім того, за його словами, має бути визначений чіткий план реструктуризації банківської системи, а також в Україні повинен використовуватися гнучкий валютний курс.
Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі і для допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.
У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.
У той же час 9 лютого голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує найближчим часом повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.
13 лютого МВФ, враховуючи значний дефіцит державного бюджету, закликав Україну до жорсткого кризового менеджменту. Як повідомив представник МВФ Девід ГОУЛІ, «дискусія з українським керівництвом щодо необхідності обмеження дефіциту бюджету триває».
Експерти Міжнародного валютного фонду незабаром знову відвідають Київ, повідомив Д.ГОУЛІ.
Разом з тим, сьогодні, 24 лютого, прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА повідомила, що Віктор ЮЩЕНКО чекає, що на цьому тижні уряд і Національний банк вироблять єдину позицію на переговорах з МВФ.
За її словами, В.ЮЩЕНКО вважає, що протягом поточного тижня необхідно зробити все можливе для отримання другого траншу кредиту МВФ. Президент переконаний, що для продовження співпраці з МВФ необхідно мати єдину, узгоджену позицію всіх органів державної влади і відповідних інститутів.
І.ВАННИКОВА зазначила, що Президент звертає увагу на те, що уряд України порушив підписану минулого року угоду з МВФ.
«Насамперед, ідеться про умову дотримання показника дефіциту бюджету 2009 року в розмірі 1% ВВП. Внаслідок прийнятого парламентом закону про Держбюджет, допущене пряме втручання в конституційні повноваження НБУ», - сказала прес-секретар, додавши, що не вдалося досягти збалансованості на валютному ринку, досі не внесені необхідні зміни в бюджет-2009.
«У рамках своєї компетенції Президент готовий підтримати виправлення ситуації на всіх напрямках для продовження співпраці з МВФ. У той же час, глава держави зазначає, що основними суб`єктами відносин з МВФ залишаються уряд і НБУ», - сказала І.ВАННИКОВА.