Луценко про операцію проти екс-податківців: "Це не кінець, вертольоти будуть літати"

23:38, 25 травня 2017
Політика
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Генпрокурор додав, що "вартість цих вертольотів менша, ніж 0,2% від арештованого майна підозрюваних".

фото УНІАН

Масштабна операція проти колишніх податківців часів Віктора Януковича готувалася майже рік, щонайменше вісім місяців тривала підготовка до їх затримання.

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1, пише ТСН.

"Ми ретельно здобули докази, у нас на руках є висновки експертизи, у нас на руках є безліч документів, і фінальним рішенням було затримувати декілька десятків високопосадовців Податкової системи часів Януковича одночасно. Нам вдалося не допустити витоку інформації. Нам вдалося все зробити скоординовано, вертольоти нам були необхідні, щоб встигнути піти в суд за санкціями на арешт", - розповів Луценко.

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Генпрокурор додав, що "вартість цих вертольотів менша, ніж 0,2% від арештованого майна підозрюваних".

Луценко також сказав, що обурений рішеннями суду, які обрали м'які запобіжні заходи затриманим екс-податківцям.

"У суддів є всі можливості, якщо не арештувати їх, то принаймні визначити достатні застави. Відпускати людину, у якої вдома було виявлено у сумці 3,8 млн доларів США, під заставу 15 млн грн, мені здається неадекватним", - повідомив очільник ГПУ.

Юрій Луценко запевняє, що усі 23 підозрюваних отримають обвинувальні акти, які будуть направлені в суд. Він додав, що 32 особи, які обіймали високі посади за часів Януковича, вже у перебувають у суді. 16 екс-чиновників уже засуджені. "Так само буде із цими", - сказав генпрокурор.

"Це не кінець операції. Вертольоти будуть літати. Можливо, навіть частіше, ніж того дня", - запевнив Юрій Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у 15 областях України силовики в ході спецоперації провели 454 обшуки, були затримані 23 діючих і колишніх керівника податкової служби.

За даними міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, в результаті проведених обшуків було вилучено 3,7 кг золота, 50 кг срібла, 5,5 млн доларів готівкою, 8 млн грн, 280 тис. євро, ювелірні вироби.

Спецоперація проходила в рамках розслідування злочинів, скоєних колишніми керівниками та їх заступниками обласних управлінь тодішнього Міністерства доходів і зборів, державних податкових адміністрацій, які були причетні до організації та функціонування так званих «податкових майданчиків».

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У результаті такої діяльності особи з оточення екс-президента Віктора Януковича і колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка збагатилися за рахунок платників податків майже на 96 млрд грн.

Провадження відкрито за підозрою в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем).

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Теги: #обшуки в Міндоходів#затримання екс-податківців