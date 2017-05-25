Луценко про операцію проти екс-податківців: "Це не кінець, вертольоти будуть літати"

Масштабна операція проти колишніх податківців часів Віктора Януковича готувалася майже рік, щонайменше вісім місяців тривала підготовка до їх затримання.

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1, пише ТСН.

"Ми ретельно здобули докази, у нас на руках є висновки експертизи, у нас на руках є безліч документів, і фінальним рішенням було затримувати декілька десятків високопосадовців Податкової системи часів Януковича одночасно. Нам вдалося не допустити витоку інформації. Нам вдалося все зробити скоординовано, вертольоти нам були необхідні, щоб встигнути піти в суд за санкціями на арешт", - розповів Луценко.

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Генпрокурор додав, що "вартість цих вертольотів менша, ніж 0,2% від арештованого майна підозрюваних".

Луценко також сказав, що обурений рішеннями суду, які обрали м'які запобіжні заходи затриманим екс-податківцям.

"У суддів є всі можливості, якщо не арештувати їх, то принаймні визначити достатні застави. Відпускати людину, у якої вдома було виявлено у сумці 3,8 млн доларів США, під заставу 15 млн грн, мені здається неадекватним", - повідомив очільник ГПУ.

Юрій Луценко запевняє, що усі 23 підозрюваних отримають обвинувальні акти, які будуть направлені в суд. Він додав, що 32 особи, які обіймали високі посади за часів Януковича, вже у перебувають у суді. 16 екс-чиновників уже засуджені. "Так само буде із цими", - сказав генпрокурор.

"Це не кінець операції. Вертольоти будуть літати. Можливо, навіть частіше, ніж того дня", - запевнив Юрій Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у 15 областях України силовики в ході спецоперації провели 454 обшуки, були затримані 23 діючих і колишніх керівника податкової служби.

За даними міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, в результаті проведених обшуків було вилучено 3,7 кг золота, 50 кг срібла, 5,5 млн доларів готівкою, 8 млн грн, 280 тис. євро, ювелірні вироби.

Спецоперація проходила в рамках розслідування злочинів, скоєних колишніми керівниками та їх заступниками обласних управлінь тодішнього Міністерства доходів і зборів, державних податкових адміністрацій, які були причетні до організації та функціонування так званих «податкових майданчиків».

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У результаті такої діяльності особи з оточення екс-президента Віктора Януковича і колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка збагатилися за рахунок платників податків майже на 96 млрд грн.

Провадження відкрито за підозрою в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем).