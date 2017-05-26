Клімкін розповів про майбутні переговори із Францією та Німеччиною без Росії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відзначив необхідність для подальшої роботи "нормандської четвірки" ввести в курс справи команду президента Франції Еманнуеля Макрона. Про це глава МЗС сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

Читайте такожМеркель скликає лідерів країн "нормандської четвірки" на саміт - ЗМІКлімкін нагадав, що нещодавно президент України Петро Порошенко зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, а також мав дуже змістовну розмову з Макроном.

"Наступними днями будуть відбуватися контакти з командою Макрона і, звичайно, контакти в тристоронньому форматі", - сказав Клімкін.

У цьому зв'язку він відзначив, що українська сторона планує на зустрічах з представниками нової команди президента Франції "повністю ввести (їх) в курс справи, щоб ми були спільні і мали спільну позицію не тільки на політичному рівні, а й на рівні деталей".

"Оскільки ми говоримо, в першу чергу, про безпеку, в першу чергу, про звільнення наших заручників, але говоримо і про логіку "дорожньої карти". Як тільки ми це завершимо, будемо просуватися далі", - наголосив міністр.

Разом з тим, як стверджує глава українського зовнішньополітичного відомства, він вже привітав нового міністра закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріана з призначенням на посаду.

"Я його, звичайно, привітав, але ж кажу, що найближчими днями буде дуже детальна змістовна розмова по всіх питаннях. В першу чергу, того, що стосується нашої взаємодії в рамках "нормандського формату", але також і інших питань", - зауважив Клімкін.

"Ви знаєте, що він був міністром оборони. Це той міністр, який запобіг продажу "Містралів", тобто людина, яка розуміє Україну і яка має особливі почуття, і знає, що таке цінності", - наголосив міністр.

Клімкін висловив переконання, що після зустрічі з Ле Дріаном будуть зустрічі і у тристоронньому форматі за участі міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Ґабріеля. Він сказав, що відповідна ідея є на порядку денному.

Щодо можливості проведення зустрічі у "нормандському форматі" у повному форматі із залученням Росії, глава українського МЗС підкреслив, що спочатку треба погодити позиції з Францією і Німеччиною.

Крім того, на його думку саміт лідерів країн "Великої сімки", який цими днями відбуватиметься в місті Таорміна на Сицилії, повинен надати поштовх для подальшої роботи "нормандської четвірки".

"Якраз зараз відбувається ряд контактів, над якими ми теж працюємо... Ми знаємо про обговорення, які відбуваються, які відбулися вчора і які будуть відбуватися завтра під час зустрічі вже "Великої сімки", і це теж допоможе надати імпульс", - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня президенти України та Франції Петро Порошенко та Еммануель Макрон під час телефонної розмови висловилися за активізацію роботи у «нормандському форматі» та скоординували позиції напередодні саміту «Великої Сімки».