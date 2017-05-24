Порошенко зателефонував Макрону напередодні його зустрічі з Путіним

Президенти України та Французької Республіки Петро Порошенко та Еммануель Макрон висловилися за активізацію роботи у «нормандському форматі» та скоординували позиції напередодні саміту «Великої Сімки».

Як повідомили у прес-службі глави Української держави, про це йшлося під час телефонної розмови лідерів двох країн.

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Порошенко привітав співрозмовника з обранням президентом Франції та висловив впевненість, що з його перемогою Україна здобула справжнього союзника на шляху відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

Крім того, зауважили у прес-службі, напередодні запланованої зустрічі Макрона з президентом РФ Володимиром Путіним у Франції співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Зокрема, президент України навів факти порушення Мінських домовленостей Росією і підтримуваними нею бойовиками. «Петро Порошенко та Еммануель Макрон висловилися за активізацію роботи у «нормандському форматі», - йдеться у повідомленні.

Також, поінформували у прес-службі, співрозмовники скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів країн «Великої сімки» в Італії. Порошенко запросив Макрона здійснити візит до України у зручний час.

Нагадаємо, як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, президент Російської Федерації Володимир Путін 29 травня на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона відвідає з візитом Париж, в ході якого сторони обговорять врегулювання кризи в Україні.