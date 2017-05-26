Аваков похвалився сумою застав після рейду на податківців (інфографіка)

Аваков оприлюднив перші результати рейду на колишніх податківців. Відповідні дані він показав у своєму Твіттері.

"Підсумки першого кроку довгого шляху антикорупційної податкової операції. По цьому шляху ми, разом з ГПУ обов'язково дійдемо до результату", - написав міністр МВС.

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Також він повідомив, що обрані всі запобіжні заходи.

"443,988 млн. грн. - сума застави для затриманих. Не зупиняємося", - написав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня в 15 областях України силовики в ході спецоперації провели 454 обшуки, були затримані 23 діючих і колишніх керівника податкової служби.

За даними міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, в результаті проведених обшуків було вилучено 3,7 кг золота, 50 кг срібла, 5,5 млн доларів готівкою, 8 млн грн, 280 тис. євро, ювелірні вироби.