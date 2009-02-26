Ющенко запевняє світ, що завтра вони з Тимошенко домовляться

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що завтра йому вдасться спільно з прем’єр-міністром та керівником парламенту виробити узгоджену позицію щодо відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це він заявив під час зустрічі з послами країн G-7 (Великої сімки).

За словами В.ЮЩЕНКА, завтра зранку запланована нарада з керівником уряду, головою ВР та керівником Національного банку, на якій обговорюватимуться неузгоджені позиції та відбуватиметься пошук компромісу для того, щоб Україна могла вийти з єдиною консолідованою політикою щодо співпраці з МВФ.

Також В.ЮЩЕНКО повідомив, що зараз завершується робота над спільним листом Президента, прем’єр-міністра та голови ВР до МВФ.

«Ми опрацювали лист намірів до МВФ разом з прем’єр-міністром та головою ВР. Думаю, що за сьогодні-завтра цей документ буде доопрацьований», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент підкреслив, що від того, чи відновить Україна співпрацю з МВФ, залежить чи зможе вона подолати кризу.

За його словами, втілення програми МВФ дасть змогу Україні розпочати співпрацю з іншими міжнародними фінансовими установами такими як Світовий банк, а також іншими країнами, зокрема ЄС та США.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні «МВФ допускає велику еластичність в поглядах», в тому числі і щодо показників дефіциту бюджету України.

«Це дає надію, що переговори завершаться успішно», - сказав В.ЮЩЕНКО додавши, що цей діалог з МВФ ніщо не може замінити.

Він нагадав, що для того, аби відновити співпрацю з МВФ необхідно внести зміни до бюджету та ухвалити другу частину антикризового пакета.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО закликала Президента і голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА підписати спільне звернення до керівництва МВФ про готовність до співпраці і реформування економіки.

“Прем`єр-міністр ініціює підписання спільної декларації на адресу керівництва Міжнародного валютного фонду, в якій ми повідомляємо про те, що ми готові повністю до співпраці, робимо попередні кроки за програмою економічних реформ”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає за доцільне, щоб під спільною декларацією поставили свої підписи голова ВР В.ЛИТВИН, Президент В.ЮЩЕНКО, виконуючий обов`язки голови Нацбанку України і виконуючий обов`язки міністра фінансів України.