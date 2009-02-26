Ющенко кличе до себе Тимошенко, Януковича, Литвина і Стельмаха

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що в умовах економічної кризи, яка дедалі поглиблюється, влада має виробити консолідовану позицію.

Про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА на брифінгу для преси.

Вона уточнила, що завтра о 10.30 Президент проведе нараду, на яку запрошено прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, голову Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, голову Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА та лідера опозиційної фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

В рамках цієї наради глава держави планує обговорити координацію дій органів державної влади та політичних сил розвитку економіки в кризових умовах.

Крім того, Президент вніс на порядок денний обговорення змін в економічній політиці, на яких наполягає Міжнародний валютний фонд та необхідність створення єдиної узгодженої позиції української сторони на подальших переговорах з МВФ.

«Президент України переконаний, що в умовах економічної кризи, що дедалі поглиблюється, слід відкинути всі політичні амбіції та суперечки і зосередитись на вироблені спільного плану дій для виходу з економічної кризи», - сказала І.ВАННІКОВА.

Як відомо, в п’ятницю також планується проведення засідання Ради національної безпеки і оборони України.