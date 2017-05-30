Прокуратура відкрила справу за фактом розв’язування посадовцями РФ гібридної війни проти України

За матеріалами Служби безпеки України прокуратурою Автономної Республіки Крим відкрито кримінальне провадження за фактом розв’язування посадовцями РФ, службовими особами державних органів та органів місцевого самоврядування АР Крим гібридної війни проти України. Про це йдеться на сторінці відомства в Facebook.

Кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 437 Кримінального кодексу України, а саме ‒ планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій.

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"Відкрите кримінальне провадження є безпрецедентним, адже вперше правову оцінку отримає інформаційна складова гібридної війни Росії проти України. Важливість цього процесу визначається тим, що агресія Росії принесла знедолення і змусила залишити місця проживання тисячі українських громадян, особливо це стосується кримських татар, які вдруге за шістдесят років фактично переживають геноцид з боку тоталітарного режиму. Агентство ООН у справах біженців оцінило кількість внутрішньо переселених осіб у десять тисяч, більшість з яких ‒ кримські татари, а третина ‒ діти", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що Служба безпеки України крок за кроком збирала інформацію щодо конкретних злочинних дій російських спецслужб в інформаційному полі України, особливо Криму, напередодні, під час та після незаконного захоплення Автономної Республіки.

"Саме робота спецслужби дозволила створити доказову базу та розпочати цю резонансну для українського та міжнародного суспільства кримінальну справу", - зазначили в СБУ.

Вони повідомили, що під час досудового слідства особливу увагу буде приділено фактам підготовки до анексії Криму та штучного формування у населення півострова, у тому числі через ЗМІ та Інтернет-ресурси, ненависті до народів України.