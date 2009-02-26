Ющенко прийняв грузинського міністра

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прийняв міністра закордонних справ Грузії Грігола ВАШАДЗЕ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

В.ЮЩЕНКО та Г.ВАШАДЗЕ обговорили актуальні питання двосторонніх відносин, зокрема в енергетичній сфері у контексті підготовки до чергового Енергетичного саміту 2009 року, що відбудеться у Грузії, а також співробітництво в рамках ГУАМ, роль ООН та ОБСЄ у врегулюванні конфліктів навколо Абхазії та Південної Осетії.

У ході зустрічі глава держави підтвердив, що Україна послідовно виступає за врегулювання конфліктів мирним шляхом на принципах суверенітету і територіальної цілісності Грузії у рамках загальновизнаних світовим співтовариством кордонів.

З української сторони в зустрічі взяли участь міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК та Посол України в Грузії Микола СПИС.