У Мін’юсті розповіли, коли зможуть зареєструвати партію імені Саакашвілі

Мін’юст зареєструє партію імені Саакашвілі тільки після того, як отримає від представників політсили колишнього губернатора Одещини повний пакет необхідних для цього документів. У обхід закону реєструвати зміну назви партії «Рух нових сил» ніхто не буде. Так сьогоднішню акцію протесту та істерику, влаштовану Михайлом Саакашвілі в кабінеті Міністра юстиції, прокоментував заступник Міністра юстиції Гія Гецадзе.

Читайте також"Ти переді мною плазував": Саакашвілі у відповідь на критику назвав чиновника "підлабузником" (відео)За його словами, не зважаючи на дружні стосунки з Саакашвілі ще з часів роботи у владі Грузії, в нинішній ситуації вій займає не сторону грузинського політика, а позицію «правди».

«Я можу пишатися тим, що свого часу в Грузії працював у його команді реформаторів та запроваджував реальні зміни в країні. Однак, цього разу ми на різних сторонах. Як кажуть, Платон мій друг, та істина дорожча», - сказав заступник Міністра юстиції.

При цьому він відкинув усі звинувачення Саакашвілі у небажанні органів юстиції зареєструвати зміну партії «Рух нових сил» та «Рух нових сил Михайла Саакашвілі». На його переконання, такі заяви не відповідають дійсності та є безпідставними.

«Ми провели кардинальні реформи у сфері реєстрації, тож нині Міністерство юстиції проводить реєстраційні дії швидко і якісно. Однак для цього необхідно, щоб заявник подав усі необхідні документи. «Руху нових сил» цього не зробив, тому й не було здійснено реєстрацію змін, які вони хотіли внести», - зауважив він.

Зокрема, реєстратору не була подана письмова згода Михайла Саакашвілі на використання його імені в назві партії.

«Ми не знаємо свідомо чи ні цього не було зроблено, але без наявності цього документа зареєструвати зміну назви партії неможливо. Це вимога закону», - наголосив заступник Міністра юстиції.

Пи цьому він зауважив, що нині Мін’юст не має у своєму розпорядження жодних документів для зміни назви від вищеназваної політсили.

«Ми відкриті до діалогу й ніколи не відмовляємо у реєстраційних діях. Тому я закликаю членів «Руху нових сил» подати до органів юстиції необхідний пакет документів. Як тільки це буде зроблено, наші спеціалісти без зволікань вчинять відповідні реєстраційні дії», - сказав Гія Гецадзе.

Такими, що не відповідають дійсності він вважає також заяви Саакашвілі стосовно незаконної реєстрації політичної партії «Блок Михайла Саакашвілі».

«Трохи більш року тому до нас звернулися громадяни з вимогою зареєструвати таку партію. Ми їм відмовили. Однак їм вдалося через суд домогтися рішення, яке зобов’язало міністерство зареєструвати політичну силу з такою назвою. Ми не можемо ні оцінювати, ні ігнорувати рішення суду, тож нам довелося його виконати», - зауважив він.

Водночас він звернув увагу на те, що серед представників даної політичної сили дійсно була людина з прізвищем Саакашвілі.

«Я звичайно сумніваюся, що дана людина народилася з таким іменем. Але реєстратор Міністерства юстиції не може перевіряти паспорт на предмет зміни імені. Якщо на чиюсь думку зміна імені пройшла з порушенням закону, потрібно звертатися до правоохоронних органів, а не звинувачувати в усіх бідах Мін’юст», - зауважив заступник Міністра юстиції.