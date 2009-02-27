Тимошенко хоче продовжити термін мерам, обраним у 2006 році

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пропонує пролонгувати термін діяльності обласних і місцевих рад та мерів міст.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час проведення у Верховній Раді наради з питань розвитку місцевого самоврядування за участю голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА.

«Зараз криза такого масштабу, що якщо ми її посилимо масштабними всеохоплюючими всенародними виборами по всіх гілках влади, то я боюсь, що країну може рознести», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що представники БЮТ підготували зміни до Конституції України в частині пролонгації терміну діяльності рад та мерів з 4 до 5 років.

При цьому вона зауважила, що в перехідних положеннях змін до Конституції має бути записано, що це стосується тільки рад і голів, обраних в березні 2006 року.

«Зараз, коли весь світ живе в кризі, нам потрібно знаходити такі рішення, які б стабілізували ситуацію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.